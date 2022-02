Christian Guémy (C215), vétéran du street-art entre le Maroc et la France [Portrait]

Jusqu’à la moitié des années 2000, Christian Guémy a mené une vie salariale dans le monde de la décoration de textile. Jusque-là, rien ne le destinait à troquer ses croquis sur tissu contre des fresques murales grandeur nature. C’est pourtant ce qui s’est réalisé en 2005, année après laquelle C215 vient régulièrement au Maroc, pour peindre sur les murs de petites villes peu connues pour attirer des street-artists. «Au départ, je voulais peindre des portraits de ma fille et les choses ont commencé ainsi, jusqu’à tracer son chemin dans le domaine», se souvient-il.

Né en 1973 et basé à Paris, Christian Guémy suit des études en langues et en histoire à la Sorbonne et au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Diplômé avec deux licences, l’une en langue anglaise et l’autre en allemand, ainsi que deux masters, l’un en Histoire et l’autre en Histoire de l’art, il raconte à Yabiladi avoir été au Maroc la première fois en 2003, notamment pour une rencontre avec la mairie de Casablanca, ville où il a travaillé pendant quelque temps. Son coup de foudre pour la ville et le pays est immédiat, notamment la lumière particulière qui réveille en quelque sort l’artiste qui sommeille en lui.

Christian Guémy (C215)

Un parcours tracé de manière autonome au Maroc

Dès qu’il a décidé de changer de carrière, C215 devient l’un des meilleurs artistes au monde utilisant le stencil et les techniques de pochoir, qui lui permettent de manipuler ses portraits avec plus de précision et à dessiner dans tous les endroits. «J’ai beaucoup peint au Maroc. J’ai commencé la première fois en 2008, à Mirleft et à Tiznit. Ensuite j’ai beaucoup peint en 2009 à Mirleft où mes œuvres sont plutôt connues, puis à Essaouira, dans le cadre d’une commande pour réaliser un parcours de fresques dans la ville, pendant le festival Gnaoua des musiques du monde», se souvient l’artiste.

L’œuvre distinguée de C215 est de plus en plus remarquée dans le royaume et à travers le monde. Depuis, l’artiste a multiplié les allers-retours entre les deux pays. À partir de 2010, il peint à Fès, puis à plusieurs reprises dans des villes comme Casablanca, Tanger en 2013 et Marrakech en 2014. Cette année en 2022, il retournera à la cité septentrionale pour une exposition avec l’Institut français, avec un parcours autour de l’œuvre de Delacroix en lien avec son séjour au Maroc.

Nina - C215

Le street-artist aura ainsi été des premiers à venir de l’étranger au Maroc, «avant que ce ne soit un effet de mode». «A ce moment-là, les structures d’accueil de street-artists n’existaient pas vraiment, mais je venais souvent pas mes propres moyens, car j’ai été émerveillé par l’accueil magnifique, la très belle lumière et le beau contact humain dans le pays», déclare-t-il à Yabiladi.

Le travail de l’artiste a continué à évoluer entre le Maroc et la France, où plusieurs œuvres dans les rues portes ses signatures depuis une vingtaine d’années. C215 confie avoir beaucoup de sources d’inspirations mais aime en faire une synthèse, afin de façonner son style. Il travaille désormais avec plusieurs institutions et de nombreux street-artists internationaux. Mais l’une des collaborations qui l’aura marqué à jamais est celle avec le célèbre Banksy, dans le cadre de son film, nous raconte-t-il.

Des représentations du Maroc en France

Dans l’Hexagone, C215 est connu à travers ses portraits du chanteur Renaud, de l’humoriste Coluche, fondateur des Resto du Cœur, ainsi que l’ancienne ministre française de la Justice, Christiane Taubira, après qu’elle a été visée en 2013 par des attaques racistes.

Malcolm X - Prison de Meurthe-et-Moselle (C215)

Habitué à peindre les boîtes postales aussi, C215 en garde une en son nom dans la collection publique permanente au Musée de La Poste à Rabat et une deuxième au sein du Musée Mohammed VI d’art contemporain, depuis 2016. Dernièrement, il a réalisé une fresque du roi Mohammed V près de la place des Invalides à Paris. Visible de loin, le portrait est présenté également au sein du musée de l’Ordre de la libération, «puisque le sultan et roi a été fait compagnon de la libération par le général De Gaulle». Intitulé «En ombre et lumière, portraits de compagnons de la libération», l’évènement s’étend du 7 février au 8 mai 2022.

«C’est le deuxième ordre de médaille nationale en France. Je présente cette œuvre au sein des Invalides dans le cadre d’une exposition qui regroupe des portraits de compagnons de la libération, le dernier étant décédé l’année dernière. On a voulu montrer que des personnalités internationales ont soutenu le général dès les premiers moments de la guerre. Mohammed V a notamment protégé les juifs du Maroc et il a eu la lucidité d’encourager la France libre.» Christian Guémy - C215

Le portrait a été réalisé avec le soutien du Musée de l’Ordre de la libération, la mairie du 7e arrondissement de Paris et La Poste. Pour avoir travaillé aussi avec la Fondation Montresso à Marrakech, C215 nous confie que son «plus grand souhait serait de revenir au Maroc et de pouvoir peindre un portrait du roi Mohammed V sur un grand bâtiment ou sur la devanture d’une institution». «Je connaissais ce personnage historique à travers mes lectures d’Histoire, mais j’ai hâte d’en savoir plus sur lui», conclut l'artiste français amoureux du Maroc.