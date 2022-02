France : Adel El Fakir revient sur la réouverture des frontières et le Maroc comme destination touristique

Alors que les frontières marocaines aériennes et maritimes vont rouvrir pour les voyageurs lundi 7 février, le directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), Adel El Fakir, est intervenu, ce mercredi sur l’antenne de BFM TV en France, au sujet du Maroc comme destination touristique, assurant que le pays est prêt à recevoir ses visiteurs.

Il a précisé les «deux simples conditions» à l’entrée sur le territoire, à savoir la présentation d’un pass vaccinal à jour et d’un test PCR négatif de moins de 48h, sans distinctions des Marocains et des voyageurs d'autres nationalités. Aussi, M. El Fakir a insisté sur la date du 7 février, assurant que le Maroc, l’ensemble des professionnels et de l’écosystème touristique sont en attente de la reprise de l’activité touristique.

De plus, il a précisé que la «clé de la reprise» est la reprise des vols, avec comme objectif de «reconstruire très rapidement l’ensemble des routes aériennes», alors que les grandes compagnies aériennes ont déjà déployé une flotte, comme Air France, Royal Air Maroc, ou Transavia. En 2019 avant la pandémie, ajoute M. El Fakir, 66 vols quotidiens reliaient le Maroc à la France, avec pour la seule liaison Marrakech-Paris 19 vols quotidiens. «L’importance du marché français est très forte, et nous avons les conditions pour reconstruire cette base, et c'est en train d'être remis en place», a-t-il assuré.

Levée des restrictions: pourra-t-on partir en vacances au Maroc en février ?



BFMTV répond à vos questions pic.twitter.com/n26s958pFZ — BFMTV (@BFMTV) February 2, 2022

Si la crise a été difficile pour le secteur touristique, le directeur de l’ONMT a insisté sur la «résilience incroyable» du secteur au Maroc et de son savoir-faire, soulignant cependant les aides de l’État. «Lundi, ce ne sera pas une réouverture, mais un accueil», ajoute-t-il, affirmant que nombre d’établissements sont restés ouverts grâce au tourisme intérieur.