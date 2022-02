Qualifié aux JO d’hiver, le skieur marocain Abderrahim Kemmissa ne participera pas à Pékin

Malgré une première qualification spectaculaire aux Jeux olympiques d’hiver de Pékin, le skieur de fond marocain Abderrahim Kemmissa n’a pas été autorisé à participer, faute de quota permettant au Maroc de prendre part aux épreuves de ski de fond. Pourtant, il a enchaîné les tournois internationaux, en préparation à la grand-messe prévue du 4 au 20 février 2022 en Chine.

En 2021, «le fondeur a enchaîné les performances, au Kazakhstan, en Italie, en France et en Turquie et récolté en moins d’une année les points nécessaires pour se qualifier aux JO de Pékin. Du jamais vu pour un skieur de fond marocain», a rapporté TV5 Monde, qui a fait écho au désarroi du sportif professionnel. Trois jours avant son vol prévu le 29 janvier, la Fédération royale marocaine de ski et sports de montagne lui a indiqué avoir «appris trop tard qu’elle aurait dû inscrire au moins l’un de ses deux fondeurs à un championnat du monde organisé en Allemagne, en février 2021». «Sans la participation du Maroc à cette compétition, impossible d’obtenir un quota pour que les deux skieurs de fond puissent concourir aux Jeux olympiques d’hiver». Déçu, Abderrahim Kemmissa a indiqué ne pas avoir eu sa licence à l’époque.

De son côté, la Fédération internationale de ski (FIS) précise dans son règlement, publié en mai 2021, que les championnats mondiaux en Allemagne ou en Finlande étaient un passage obligatoire. Celui d’Italie, auquel a participé Abderrahim Kemmissa, ne compte finalement pas pour qualification aux JO d’hiver. À 27 ans, l’athlète perd tout espoir de s’envoler pour Pékin cette année, mais il vise désormais le prochain rendez-vous olympique prévu en 2026. Le média français indique que d’autres athlètes seraient disqualifiés des JO d’hiver cette année, à cause de cette même politique de quotas.