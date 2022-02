Migration : 63 migrants secourus au large du Maroc par la Marine royale

La Marine royale marocaine a secouru, mardi, 63 migrants dont 15 femmes et trois enfants après que leur navire a commencé à couler alors qu'ils tentaient d'atteindre les îles Canaries, a indiqué l’ONG Alarm Phone, qui fournit une ligne téléphonique d'urgence pour les migrants en difficulté en mer. L’association, qui avait d’abord alerté sur la situation de ces migrants, a confirmé plus tard l’opération de sauvetage. Les autorités marocaines n'ont pas immédiatement confirmé l'opération.

?! 63 people at risk off #Morocco!



We were alerted to a boat with 63 people on board, including many women and children. They left from #Akhfenir in Morocco. Authorities are informed of their urgent distress close to the Moroccan coast. Act now! Don't let them drown!!! pic.twitter.com/l2PPnS7aey