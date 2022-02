CAN 2021 : La CAF sanctionne le Maroc et l’Égypte suite aux altercations d’après match

Suite aux altercations qui ont éclaté après la rencontre entre le Maroc et l’Égypte en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui s’est soldée par une défaite du Maroc 1 à 2, le jury disciplinaire de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de prendre une série de sanctions visant les parties responsables dans les deux équipes.

Concernant le Maroc, la CAF a décidé de suspendre les deux joueurs marocains Soufiane Chakla et Soufiane Boufal pour deux matchs avec l'équipe nationale «en raison de leur comportement violent». Aussi, pour «les agresseurs non identifiés de l’incident», la Fédération royale marocaine de football a été condamnée à une amende de 10 000 dollars (environ 93 768 dirhams), tandis que «les officiels marocains présents sur le banc» ont reçu un «rappel à l’ordre pour leur comportement antisportif».

Pour l’Égypte, plus lourdement condamnée, une autre série de mesures a été prise non sans conséquences sur le reste de la compétition, avec la suspension de Marwan Dawoud pour les deux prochains matchs de la CAN, à savoir la demi-finale et, selon le résultat, la finale ou la petite finale. Le joueur a été sanctionné «pour sa conduite violente» et la fédération devra s’acquitter d’une amende de 5 000 dollars (environ 46 884 dirhams).

Aussi, l’entraîneur adjoint de l'Égypte, Rogerio Paulo Dos Santos Cesar De Sa, sera suspendu pour les deux rencontres (demi-finale et petite ou grande finale), ainsi que pour les 2 prochains matchs avec son équipe nationale pour «geste obscène». La fédération égyptienne devra également s’acquitter d’une amende de 10 000 dollars suite à cette sanction.

Outre une deuxième amende de 10 000 dollars pour les «agresseurs non identifiés» adressée à la fédération égyptienne, l’entraineur Carlos Quiroz a été directement visé par le jury de la CAF qui lui adresse «un avertissement en raison de son comportement sur le banc». Quant au 4e gardien Mahmoud Ahmed, qui proféré des insultes envers Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération marocaine, la CAF n'a prononcé aucune sanction.