Tourisme : «Il est difficile d'indemniser tous ceux qui sont touchés» par la crise, reconnaît Ammor

La ministre du Tourisme, de l'artisanat et de l'économie sociale et solidaire a affirmé, mardi à Rabat, que la pandémie a montré le grand poids du secteur informel dans le tourisme, ce qui appelle à agir sur des mesures pour surmonter cette situation. Intervenant à la Chambre des conseillers, Fatim-Zahra Ammor a assuré que son département s'est déjà engagé dans la mise en œuvre d'un certain nombre de mesures structurant le secteur du tourisme.

Elle a cité à cet égard la promulgation d'un nouveau décret réglementant la profession de guide touristique, ainsi que l'adoption d'une politique de simplification des démarches administratives dans le secteur. La ministre a ajouté que le plan d'urgence de soutien au secteur touristique, approuvé par le gouvernement il y a deux semaines, vise à préserver les emplois, ainsi qu'à assurer les préparatifs du retour de l'activité touristique.

Fatim-Zahra Ammor a rappelé qu’un certain nombre d'autres mesures ont été prises en faveur du secteur, en allégeant la taxe professionnelle et les intérêts des emprunts des établissements d'hébergement, ainsi que ceux du transport touristique, et en reportant le paiement des échéances, afin d'éviter la saisie de propriété. Elle a reconnu que ces mesures n'incluent pas toutes les personnes touchées par la crise, notant que la pandémie a eu des impacts importants sur le secteur du tourisme et les secteurs connexes, mais il est «difficile d'indemniser tous ceux qui sont touchés». Un point qui sonne comme une réponse aux revendications des agences de voyages, qui ont manifesté dans plusieurs villes marocaines, dénonçant leur «exclusion» du plan d’urgence du gouvernement.

Par ailleurs, la ministre a informé que son département a élaboré, en perspective de la réouverture des frontières, un programme basé sur des partenariats avec des voyagistes internationaux et des compagnies aériennes, tels que Global Caravan et FTI Touristik et des compagnies aériennes à l’instar de Ryanair, EasyJet et Transavia, ainsi que sur divers moyens de promotion marketing, notamment des plateformes numériques. À cet égard, 35 accords ont été conclus avec 15 partenaires pour assurer une forte reprise du tourisme et une affluence de touristes étrangers après l'ouverture des frontières.