Israël : Amir Peretz coordonne lui-même les activités de marketing de l’IAI avec le Maroc

Le président du conseil d’administration d’Israel Aerospace Industries (IAI), spécialisée dans la production de systèmes aériens à usage militaire et civil, a décidé de prendre lui-même en charge la partie marketing de l’entreprise avec le Maroc, selon les médias israéliens. Ceux-ci affirment qu’il s’agit d’une «première» pour un PDG de de l'institution gouvernementale israélienne de s'occuper également de ses opérations marketing.

Amir Peretz, né à Bejaâd au Maroc en 1952, a précédemment occupé plusieurs portefeuilles ministériels au sein du gouvernement israélien, dont celui de la défense. Le gouvernement israélien l'a nommé président du conseil d'administration d’Israel Aerospace Industries, en décembre dernier, sur proposition du ministre de la Défense Benny Gantz et du ministre des Finances Avigdor Lieberman.

Il est à noter que le Maroc a signé avec Israël, en novembre dernier, un protocole d'accord dans le domaine de la coopération militaire et sécuritaire, lors de la visite officielle du ministre israélien de la Défense à Rabat. L'accord permet au Maroc d'acquérir facilement des équipements de sécurité israéliens de haute technologie, en plus de la coopération en matière de planification opérationnelle et de recherche et développement.