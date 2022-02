Autriche : Des bourses ouvertes aux Marocains au Centre de management d’Innsbruck

Des bourses d’études pour le Centre de management d’Innsbruck (MCI), en Autriche, pour le cycle de master et master exécutif sont ouvertes pour les étudiants marocains dans le cadre du programme Jean-Claude Juncker Scholarship pour l'année universitaire 2022-2023. La date limite des candidatures est fixée au 31 mars 2022.

Les bourses, d’un montant de 10 000 euros, sont prévues pour la première année de master et sont reconductibles pour la deuxième année «si le candidat fait preuve de réussite et d’excellence». Elles seront attribuées aux candidats engagés ou qui projettent de s’engager «en faveur des idées et des questions européennes», précise le Centre.

Plusieurs programmes sont concernés par les bourses, tous dispensés en anglais à l’exception du master exécutif «MBA en affaires numériques», dispensé en allemand et en anglais.