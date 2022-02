Programme Sayidati Al Moukawila-2022 : Première session de formation pour les femmes entrepreneures à Meknès

Une première session de formation au profit de femmes entrepreneures a été organisée, lundi à Meknès, dans le cadre du programme d'accompagnement «Sayidati Al Moukawila» pour l’année 2022. Cette formation, la première d'une prévue dans le cadre du programme, vise la formation, chaque année, de 150 femmes entrepreneures issues de Meknès, Ifrane et El Hajeb.

Le programme Sayidati Al Moukawila, qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’une convention de partenariat entre le Centre régional d’investissement (CRI) Fès-Meknès, le Crédit du Maroc et l’Association espace point de départ (ESPOD), vise la promotion de l’entrepreneuriat féminin dans la Région.

Le programme vise à faciliter l’accès au financement au profit des femmes pour la réalisation de leurs projets et promouvoir l’entrepreneuriat féminin au niveau de la Région à travers l’organisation de manifestations et rencontres, comme des séminaires thématiques, des rencontres B to B, etc.

La prochaine session de formation est programmée à Missour dans la province de Boulemane, selon le CRI de Fès-Meknès.