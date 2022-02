Covid-19 : Le sous-variant BA.2 est encore plus contagieux selon une étude au Danemark

Le nouveau sous-variant d’Omicron, nommé BA.2 et détecté pour la première fois au Danemark le 5 décembre 2021, serait encore plus contagieux que le variant originel, selon une étude de l’Université de Copenhague au Danemark. Disponible en preprint et relayé par la presse, elle révèle comment ce nouveau sous-variant comporte environ 40 mutations par rapport à la première version d’Omicron.

Alors qu’il semble plus transmissible que l’Omicron originel, représentant désormais plus de 80 % des cas au Danemark, les chercheurs ont étudié sa transmission dans les foyers danois entre le 20 décembre 2021 et le 11 janvier 2022, avec un suivi jusqu’au 18 janvier. Ils ont identifié 2 122 foyers avec au moins un cas du sous-variant BA.2.

Ces personnes infectées vivaient avec un total de 4 587 personnes, dont 1 792 (39%) ont été infectées par le premier cas dans le foyer, dans les sept jours suivant cette première infection. Pour l’Omicron originel (BA.1) cette proportion de cas secondaires dans les foyers baissait à 29%, BA.2 entraine donc un tiers de plus de cas, explique-t-on. Quand le suivi a été poussé à 14 jours après la première infection dans le foyer, environ 42% des personnes vivant avec ce premier cas étaient infectées avec le BA.2, contre 36% pour BA.1.

Les chercheurs ont constaté que la probabilité d’être infecté par BA.2 était plus élevée que pour BA.1, quel que soit le statut vaccinal des cas secondaires, mais cette probabilité augmentait davantage chez les personnes vaccinées et avec rappel, ce qui suggère que BA.2 n’est pas seulement plus contagieux, mais aussi qu’il échappe mieux à l’immunité.

Cependant, la probabilité de transmettre le sous-variant BA.2 était plus haute uniquement pour les personnes non vaccinées, alors qu’il n’y avait pas de différence entre BA.1 et BA.2 chez les personnes vaccinées, avec ou sans rappel. La probabilité que celles-ci infectent autrui avec BA.2 est presque deux fois moindre.

Cette augmentation de la transmissibilité chez les personnes non vaccinées pourrait s’expliquer par une charge virale plus élevée constatée chez ces personnes avec BA.2 par rapport à BA.1. En revanche, il n’y avait pas d’augmentation de la charge virale chez les personnes vaccinées, raison pour laquelle ils ne seraient pas plus contagieux avec ce sous-variant.