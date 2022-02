Le dossier du Sahara abordé lors de la 7e session des consultations politiques franco-algériennes ?

Le ministère algérien des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a communiqué, lundi soir, sur les travaux tenus, dimanche et lundi à Alger, de la 7e session des consultations politiques franco-algériennes au niveau des secrétaires généraux des ministères des Affaires étrangères. Dans un communiqué relayé par l’agence APS, le département de Ramtane Lamamra a expliqué que cette session a permis d’«examiner l'état de la coopération» entre les l’Algérie et la France et de «discuter des principales échéances à inscrire à l'agenda bilatéral pour 2022, notamment, la 5ème session du Comité intergouvernemental de Haut niveau (CIHN)».

Le communiqué de la diplomatie algérienne a tenu à préciser que des questions régionales et internationales d'intérêt commun, ont également été au menu des discussions. Il s’agit «particulièrement du dossier libyen», «la situation au Sahel et au Mali» ainsi que «la question du Sahara occidental», indique le communiqué, qui note que d'autres questions globales liées à la lutte anti-terroriste ont été abordées entre les responsables des deux ministères.

A rappeler que cette session des consultations politiques franco-algériennes s'est tenue sous la co-présidence du secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères, Chakib Rachid Kaid, et du secrétaire général du ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, François Delattre.