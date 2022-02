Covid-19 : Le Maroc rétablira le transport maritime de passager le 7 février

Le transport maritime de passagers devrait être rétabli le 7 février 2022, le même jour que la réouverture des frontières aériennes, apprend-on ce mardi dans un communiqué du ministère du Transport et de la logistique du lundi 31 janvier, parvenu à Yabiladi. En effet, le prolongement de la fermeture des liaisons maritimes de transport de passager n’est prolongée que jusqu’au 6 février à 23h59, indique le communiqué.

Les principales liaisons, avant la fermeture des traversées pour les passagers, étaient assurées de et vers Sète et Marseille en France et Gênes en Italie, à destination de Tanger et de Nador.

Jusqu’à cette date, seuls les véhicules utilitaires (camions, ensembles routiers, fourgons et fourgonnettes) pourront transiter par voie maritime depuis et vers le Maroc. Le communiqué du ministère a été transmis à l’Agence nationale des ports, l’Agence portuaire de Tanger Med, la Société de gestion du port de Tanger ville, les Services de la marine marchande, aux compagnies de transport maritime de passagers, l’APRAM et l’APACOM.