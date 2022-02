Drame de Nador : L’AMDH saisit Laftit et réitère son appel à «mettre fin aux souffrances» des migrants

La section Nador de l’Association marocaine des droits humains (AMDH) a saisi, ce mardi, le ministre de l’Intérieur Abdelouafi Laftit à propos du drame dans la ville, où une famille composée d’une mère et ses trois enfants a péri, après qu’un incendie s’est déclenché sous un abri sous forme de tente en plastique leur servant de refuge. Dans sa lettre ouverte adressée au ministre et consultée par Yabiladi, l’ONG a ainsi dénoncé «les violations flagrantes des droits des migrants et demandeurs d'asile, et la perte consécutive de leurs droits les plus élémentaires».

Tout en rappelant avoir «émis plusieurs communiqué et mises au points sur les conditions inhumaines des migrants subsahariens dans les forêts de la province de Nador», l’AMDH-Nador affirme avoir «interpellé et mis en garde les autorités sur la gravité des conditions des centaines de migrants depuis plusieurs années en raison de la persistance des autorités de Nador à les priver du droit au logement et de la mise en place de divers obstacles les empêchant de louer un logement dans les quartiers de Nador, comme le reste des migrants dans d'autres villes marocaines». «Les appels de l'association sont restés sans réponse, ce qui a aggravé leurs souffrances et mis fin à leur droit à la vie, à la sécurité physique et à la dignité humaine», poursuit la lettre.

L’ONG a ainsi réitéré son appel à «mettre fin aux souffrances de ce groupe privé de ses droits les plus élémentaires» et a appelé le ministre à «intervenir en toute urgence pour mettre fin à cette interdiction injustifiée et aux politiques d'immigration qui ont continué à perpétuer les violations des droits humains et à porter atteinte aux droits des migrants et des demandeurs d'asile».