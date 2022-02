Le consulat du Maroc à Francfort saisit les ONG pour identifier les proches d'un MRE décédé

Le consulat du Maroc à Francfort a annoncé, lundi, qu’il tente de joindre les proches d'un jeune MRE, originaire de la ville de Tétouan, après son décès à Hombourg, en Allemagne. Dans une lettre adressée aux présidentes et présidents des associations marocaines en Allemagne, le consulat explique que le but est de remettre le corps du MRE à sa famille et ses proches.

La correspondance explique que les autorités allemandes ont annoncé le décès du jeune homme, né à Tétouan le 9 janvier 2004. Le défunt n’ayant pas de parents connus en Allemagne, le consulat a appelé tous les acteurs associatifs à participer à la recherche de ses proches et ses connaissances, afin d'accomplir les démarches nécessaires pour son inhumation ou le rapatriement de son corps.

La représentation consulaire a ainsi appelé les associations à accélérer et intensifier les recherches, dans l'espoir qu'un membre de la communauté marocaine résidant en Allemagne puisse l’identifier.