L'artiste espagnole Caterina Tur s'allie avec des enfants d’Essaouira pour finaliser la fresque «Les Sourires de Mogador»

Un atelier participatif a été organisé, dimanche, par l’Association Essaouira-Mogador au profit des enfants de la Cité des Alizés, leur permettant de se partager les pinceaux avec l’artiste espagnole Caterina Tur pour finaliser la fresque «Les Sourires de Mogador».

Cette initiative, qui s’inscrit dans la continuité de l’engagement de l’Association en faveur de l’embellissement de la ville, se veut une action ludique afin de faire découvrir aux enfants l’univers du street-art en les associant à la réalisation de cette fresque, qui a nécessité quelque 300 heures de travail à l'artiste-peintre ibizienne pour peindre les 10 clichés d'enfants pris par le photographe franco-italien, Gael Farano.

Cette action a permis à une quarantaine d’enfants, âgés de 8 à 12 ans, d’être parties prenantes de cette fresque géante de 30 mètres de largeur et 2,5 mètres de hauteur qui trône sur le mur extérieur du siège de la commune urbaine d’Essaouira.

Répartis en deux groupes, ces enfants ont pu s’essayer à différentes techniques du street-art et apprendre à créer une couleur secondaire à partir des couleurs primaires.

La secrétaire générale de l’Association Essaouira-Mogador, Kaoutar Chakir Benamara, a indiqué que ce projet pédagogique et artistique représente l’avenir positif. «Quoi de plus symbolique que de représenter cet avenir par les sourires d’une dizaine d'enfants de Mogador, parce que l'enfance, c'est l'innocence, l'avenir et l'espoir», a-t-elle dit.

Pour leur part, des enfants ont exprimé toute leur joie de prendre part à cette œuvre d’art, tout en remerciant les initiateurs de cette idée et l’artiste-peintre espagnole pour cette initiative. L'inauguration de cette œuvre street-art est prévue mercredi.