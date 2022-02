Darren Smith signe avec les FAR et devient le premier Sud-Africain à rejoindre la Botola Pro

L'Association sportive des Forces armées royales (AS FAR) a annoncé, lundi, que l’attaquant sud-africain Darren Smith rejoindra ses rangs, après la signature d’un contrat. Il devient le premier Sud-Africain à rejoindre la Botola Pro. Selon le média sud-africain Idiski Times, l'ancien attaquant de l'Ajax Cape Town et de l'AmaZulu a passé les deux dernières saisons en Europe, remportant respectivement les prix du meilleur buteur avec les clubs finlandais Ekenäs IF et Honka.

Après des négociations en Ukraine et en Slovaquie au cours des deux derniers mois, le joueur a fini par rejeter les offres, car cherchant à «obtenir un accord financier digne de ses réalisations depuis son départ de l'Afrique du Sud». Sans révéler le montant du contrat, la même source évoque un «transfert passionnant vers le Botola Pro».

Darren Smith a marqué 31 buts et enregistré neuf passes décisives en 61 matchs dans toutes les compétitions au cours des deux dernières saisons en Europe, tout en participant également à la nouvelle UEFA Conference League avec Honka, rappelle la même source.

L’AS FAR a, quant lui, terminé troisième du championnat la saison dernière derrière le Wydad et le Raja de Casablanca et est actuellement entraîné par Sven Vandenbroeck, rappelle-t-on.

À noter que l'AS FAR a également signé avec le défenseur central Thierry Manzi, 25 ans, qui évolue avec l'équipe nationale du Rwanda.