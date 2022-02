Covd-19 : Déploiement d’une unité médicale mobile de vaccination dans la province de Rehamna

Une unité médicale mobile dédiée à la vaccination anti-Covid-19 a été mobilisée récemment au caïdat de Brikiyine relevant de la province de Rehamna, en vue de rapprocher l'opération de vaccination des citoyens pour parvenir à l’immunité collective et consolider les acquis réalisés par le Royaume.

Organisée en étroite collaboration avec les autorités provinciales, la Délégation provinciale de la santé et de la protection sociale et le Croissant rouge marocain, cette opération avait pour objectif de sensibiliser les citoyens sur l’importance de la campagne nationale de vaccination afin de se prémunir contre la Covid-19, faire face à ses différents variants et endiguer sa propagation.

Un staff médical qualifié et des moyens logistiques importants ont été mobilisés pour garantir la réussite de la mission de cette unité médicale mobile, déployée au niveau du douar Soualeh Rmel (caïdat de Brikiyine) et du souk hebdomadaire Sebt Brikiyine, afin de permettre aux habitants dans le milieu rural de la province de Rehamna de se vacciner contre le virus.

Parallèlement à cette opération, il a été procédé à l’organisation de campagnes de sensibilisation en vue d’inciter les citoyens à prendre les mesures préventives, notamment la distanciation sociale, le port correct des masques de protection et l’utilisation des désinfectants à base d’alcool.

Les autorités provinciales ont veillé à intensifier l’organisation de caravanes médicales mobiles et le déploiement régulier des structures dans les souks hebdomadaires et les artères principales, afin d’accélérer la cadence de vaccination des citoyens.