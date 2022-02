Covid-19 : La réunion du FMI et de la BM prévue à Marrakech reportée à octobre 2023

Le Fonds monétaire international (FMI) et la Banque mondiale (BM) ont annoncé, lundi, le report à octobre 2023 de la réunion annuelle prévue initialement à Marrakech, en raison des incertitudes liées au Covid-19. La décision a été prise en consultation avec le gouvernement du Maroc de tenir la réunion à Washington, précise Reuters.

La réunion annuelle au Maroc avait déjà été prévue en 2021, mais avait été une première fois reportée à 2022 à cause de la pandémie du Covid-19. Cette réunion se tient traditionnellement deux années consécutives aux sièges de la BM et du FMI à Washington et dans un pays membres tous les trois ans, mais la pandémie est venue perturber ce programme.

Les réunions de printemps et d’automne se sont tenues de manière virtuelle depuis le début de la pandémie en 2020, mais la réunion tenue en octobre 2021 a permis la rencontre de certaines parties en présentiel à Washington.

Quant à la réunion d’avril, les modalités de son organisation ne sont pas encore déterminée, déclare la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. «Nous espérons pouvoir tenir des réunions en format hybride, mais le format exact déprendra des conditions sanitaires et de voyage», ont ils ajouté.

D’ordinaire, les réunions de la Banque mondiale et du FMI réunissent quelques 10 000 participants, dont des ministres, des représentants des banques centrales, des dirigeants du secteur privé et de la société civile, des universitaires et des membres des médias.