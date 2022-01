Maroc : Des migrants menacés après l’arrestation d’un responsable de Caritas soupçonné de trafic

Après avoir saisi la justice au sujet d’un coordinateur technique du bureau de Caritas à Meknès, des migrants, de nationalité camerounaise pour la plupart, ont fait part de leurs craintes de subir les représailles des envoyés du mis en cause. Le mois dernier, des révélations ont indiqué que le responsable, salarié de Caritas au Maroc, serait impliqué dans l’organisation de trafic de migrants. À ces derniers, il aurait promis à plusieurs reprises une intervention auprès des passeurs à Laâyoune, afin de leur permettre une traversée en mer vers les Îles Canaries, contre des sommes de 20 000 à 30 000 DH. Yabiladi a appris de source proche que l’homme a été récemment interpellé dans le sud du Maroc, probablement sur son chemin pour tenter de rallier la Mauritanie par voie terrestre.

Mais dans des messages plus récents consultés par notre rédaction, des plaignants et notamment des réfugiés au Maroc disent «ne plus de sentir en sécurité», depuis que le mis en cause soit en état d’arrestation et que leurs témoignages ont été recueillis par la justice. Dans leurs échanges, ils indiquent avoir «signalé aux enquêteurs des faits de menaces, de la part de personnes qui seraient envoyées par cet homme». «On a essayé de me rassurer en me disant que ce n’étaient que des tentatives d’intimidation, jusqu’au jour où j’ai été agressé physiquement», a confié l’une des victimes présumées. Dans ses messages, cette dernière indique ne plus être en mesure de sortir seule de son domicile, par peur pour sa sécurité physique.

Dimanche 30 janvier, la section de l’Association marocaine des droits humains à Nador a lancé un appel au ministère public et à la police judiciaire pour protéger les plaignants dans le cadre de cette affaire. Selon l’ONG, le mis en cause «fait l’objet de plusieurs plaintes pour escroquerie, il est en prison et attend son jugement», mais «ses victimes qui ont osé parler et présenter leurs témoignages sont visées par des menaces graves de la part de personnes inconnues».

L’association affirme notamment que «ces menaces ont été exécutées après l’agression corporelle d’une victime à Meknès», au sujet de laquelle «une plainte a été déposée et attend toujours d’être traitée». Elle a exprimé ses espoirs que «ces menaces soient prises avec tout le sérieux nécessaire» et que les autorités habilitées «procèdent à l’arrestation des responsables, parallèlement à la protection des victimes». Depuis les révélations en décembre 2021, Carita au Maroc n’a jamais réagi publiquement à l’arrestation et aux soupçons qui visent son salarié.