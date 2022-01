Ksar El Kébir : Création de la Fondation de la mémoire des Jbala

La Fondation de la mémoire des Jbala a été créée, récemment à Ksar El Kébir, en vue de documenter et mener des recherches en histoire et patrimoine de la région. Dédiée à la recherche, elle vise à documenter la mémoire de la région de Jbala, à encourager la recherche autour de son histoire et son patrimoine matériel et immatériel, et à contribuer à sa valorisation et à son usage dans le développement local, a indiqué la fondation dans un communiqué suite à son Assemblée générale constitutive.

Le bureau de la Fondation comprend un ensemble d'universitaires et de chercheurs spécialisés dans les sciences humaines et sociales qui mènent des recherches sur des sujets liés à la région de Jbala.

Le professeur spécialiste en histoire et patrimoine culturel, Said El Haji, président de la Fondation, a indiqué que la vision générale de son action comprend un inventaire et une évaluation de la recherche sur la région. Cette vision repose également sur l'élaboration d'un plan d’action afin de fédérer les efforts des chercheurs et des acteurs dans le domaine de la préservation de la mémoire et du patrimoine culturel, faisant savoir qu’il s’agit d’une méthodologie scientifique académique qui repose sur les recherches existantes, tout en essayant d'apporter un complément qualitatif.

Les reliefs difficiles de la région de Jbala a contribué à rendre l'ouverture des groupes humains qui y étaient installés limitée jusqu'à la période du protectorat, ce qui lui a permis de préserver plusieurs éléments de sa culture, a-t-il noté, ajoutant qu’il s’agit d’un patrimoine riche qui nécessite des efforts afin de le préserver, le valoriser et l’utiliser en faveur du développement de la région. La région regorge par ailleurs plusieurs sites et paysages naturels qui en font un patrimoine naturel qu'il est nécessaire de valoriser.

Il a noté également que la région jouit d’une situation géographique importante à proximité de l'Europe, au cœur des événements historiques majeurs, tels que la bataille d'Oued Al Makhazine et la résistance rifaine.