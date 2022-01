Nador : Décès de la mère des trois enfants migrants morts en incendie

Grièvement blessée après l’incendie d’un abri en plastique lui servant de refuge avec ses trois enfants, la ressortissante nigériane transférée la semaine dernière à l’hôpital Hassani de Nador est décédée, dimanche 30 janvier. Happiness Johans était hospitalisée depuis le lundi 24 janvier. Après avoir appris la mort de ses enfants lors du tragique incendie, «elle n’a cessé de dire qu’elle veut mourir», a rapporté ce matin la section locale de l’Association marocaine des droits humains (AMDH).

«Quatre personnes mortes, une mère avec ses trois enfants, mais le responsable est toujours le même : ces politiques migratoires qui poussent des êtres humains à vivre en forêt sous du plastic», a déploré l’ONG, tout en exprimant ses condoléances aux amis et aux proches des défunts. La semaine dernière, l’association a indiqué que les trois enfants n’avaient pu être secourus à temps, sur les lieux du drame près du cimetière de Nador.

Vu les basses températures enregistrées au cours de la nuit, les migrants vivant dans la forêt ont recours au feu pour se réchauffer, non sans risques d’accidents, a encore regretté l’association, qui dénonce par ailleurs «les conditions extrêmement difficiles que vivent les migrants dans la forêt», en l’absence d’intervention des autorités et au vu des usages de propriétaires, qui refusent de «louer des domiciles aux migrants à Nador pour s’assurer un logement décent et éviter le risque que ces drames se produisent».