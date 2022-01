Roumanie : Des bourses ouvertes aux Marocains, de la licence au doctorat

Des bourses études pour les étudiants marocains sont désormais disponibles, pour les cycles de licence, de master et de doctorat dans les universités en Roumanie, pour l’année 2022-2023. Ces bourses, dont la candidature se termine le 15 mars 2022, permettent d’être exempt des frais de scolarité, de bénéficier d’une allocation mensuelle, de frais de logement et d’assistance médicale.

Des bourses d'étude aux cycles de #Licence, de #Master et de #Doctorat sont désormais ouvertes aux étudiants marocains ?? souhaitant poursuivre leurs études supérieures dans les Universités roumaines ??.

À vos candidatures !

? https://t.co/ooTPFIwxRs#mabourse #DCP #Maroc pic.twitter.com/mNadsFqIdT — Direction de la Coopération et du Partenariat (@DcpEnsSup) January 31, 2022

Les bourses, dont les conditions sont disponibles en ligne, concernent pour les cycles de licence et de master, des études en roumain, avec une année préparatoire de langue roumaine prévue dans le cadre du Programme, et pour le cycle doctoral en langue roumaine ou étrangère selon l’université. À noter que les bourses ne concernent pas les domaines de la médecine, de la pharmacie et de la médecine dentaire.