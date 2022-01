Réouverture des frontières : Akhannouch rencontre les chefs de partis représentés au Parlement

Le chef de gouvernement, Aziz Akhannouch a tenu, ce lundi, une rencontre avec les chefs des partis politiques représentés au Parlement, consacrée à l’examen de la situation épidémiologique du Royaume et des développements que connaît cette dernière. Un communiqué du département du chef du gouvernement, parvenu à Yabiladi, précise que les ministres de l'Intérieur, Abdelouafi Laftit et de Santé, Khaled Ait Taleb, ont pris part à cette réunion.

«Les chefs des différents partis politiques présents ont salué la récente décision prise par le gouvernement de rouvrir les frontières aux vols à destination et en provenance du Royaume du Maroc, à compter du 7 février», poursuit le communiqué, ajoutant qu’ils «ont exprimé leur considération des contraintes et motifs qui ont présidé à la décision des autorités publiques relative à la fermeture, en vue d’immuniser notre pays et préserver la santé de ses citoyennes et citoyens, en dépit de leur conscience préalable du coût économique, social et psychique de cette décision de fermeture».

Afin de préserver les acquis, les participants ont été «unanimes à considérer que la décision d'ouverture des frontières, ne saurait être efficiente, que si elle s'accompagnait du respect total de toutes les mesures de prévention, et du respect de toutes les directives émises par les autorités publiques visant à contenir la propagation de tous les types de variants du Covid-19», ajoute la même source. Les participants se sont «accordés sur l’impératif, pour le gouvernement et les différents partis politiques, de continuer à jouer un rôle actif dans l'encadrement et la sensibilisation des citoyennes et des citoyens», assure-t-on encore.

À rappeler que le gouvernement n’a pas encore communiqué sur les nouvelles conditions d’accès au territoire national après sa décision de rouvrir les frontières du Maroc à partir du 7 février.