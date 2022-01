Maroc : La Kasbah de Mssoun, un héritage historique qui croule sous l’abandon

Durant son règne, le sultan alaouite Moulay Ismail (1672 – 1727) a lancé des projets de construction de kasbahs dans diverses régions du Maroc. A part quelques lieux de renom dans certaines villes, nombre de ces sites historiques sont tombés dans l’oubli ou ont été négligés. Mais aujourd’hui encore et quel que soit leur état, ils témoignent d’un règne mené d’une main de fer par le dirigeant. En effet, la kasbah revêt des dimensions stratégiques, grâce auxquelles Moulay Ismail a pu fermement asseoir une stabilité politique et militaire dans le Maghreb occidental, du moins sous son règne.

En plus leur rôle militaire, les kasbahs ont d’ailleurs eu une fonction commerciale très importante. Elles ont eu pour but de protéger les routes commerciales et de mener à bien les opérations de prélèvement des impôts. Dans l’une de ses principales œuvres intitulée «Kitâb al-Istiqsa li-Akhbar Al-Maghrib duwwal al-Aqsa», l’historien marocain Ahmad ibn Khalid al-Nasiri (1835 – 1897) a noté que le sultan Moulay Ismail «a désigné, pour chacune des tribus de ce pays, son fort au sein duquel elle gère la zakat et les dîmes pour se fournir en esclaves et en fourrage pour les chevaux».

Mssoun, un point de rencontre entre l’Est et l’Ouest du pays

Parmi ces kasbahs, celle de Mssoun est située à proximité de la route nationale N°6 reliant Taza à Guercif. Mais les écrits historiques sur ce site restent très rares. Ahmad ibn Khalid al-Nasiri est presque le seul à y avoir fait référence dans son livre «al-Istiqsa». Il y confirme qu’elle a été construite en 1684 par le sultan Moulay Ismail, lorsque ce dernier s’est rendu dans la partie Est de son royaume.

«La Kasbah de Mssoun a été construite sur ordre du sultan alaouite Moulay Ismail, lorsqu’il est venu à l’Oued Mssoun en l’an 1091 (de l'hégire). Une centaine de chevaliers esclaves, avec leurs familles et leurs enfants, y sont descendus. Al-Mansour ibn Al-Ouafi a été désigné gouverneur sur cette région ainsi que sur les forts de Taza et de l’Oued Sa.» Ahmad ibn Khalid al-Nasiri

Le choix de l’emplacement pour la construction de la kasbah de Mssoun n’est pas anodin. En effet, cette zone est située au carrefour des routes qui relient l’Est du pays aux régions de l’ouest. Elle est également située sur une rive de l’Oued Mssoun, ce qui en fait un point stratégique pour surveiller de vastes contrées.

La muraille de la kasbah s’étend dans une forme rectangulaire, avec quatre tours en plus de quelques pièces. Elle fait près de 10 mètres de hauteur et sa partie supérieure se termine par des colonnes de terre pointues.

Dans un premier temps, cette kasbah a été réputée pour avoir un seul et unique portail, permettant de surveiller chaque mouvement d’entrée. Les portes de ne sont rouvertes et refermées qu’avec la permission d’un gardien permanent de nuit.

La kasbah a continué à jouer des rôles importants tout au long de l’histoire du Maroc, jusqu’au Protectorat (1912-1956), où elle a constitué un point central pour l’avancée des armées françaises vers la ville de Taza et ses tribus.

Le poids de la marginalisation et de l’oubli

Dans des déclarations à Yabiladi, Abdelilah Bessegmar, directeur du Centre d’études Ben Berri Tazi pour la recherche et la protection du patrimoine rappelle que «lorsque l’armée française est entrée dans l’est de Taza, son attention a attirée par la kasbah de Mssoun, qu’elle a préparée et transformée en un site militaire semi-permanent pendant une période importante, jusqu’à l’occupation de la ville de Taza». Selon lui, la fonction militaire du site a continué durant toute la période du protectorat.

Avant cela, cet espace a joué un rôle stratégique, pendant la Guerre du Rif (1921-1926) conduite par le leader Mohamed Ben Abdelkrim El Khattabi. Mais avec la reddition du moujahid, en 1926, la fonction militaire de la kasbah de Mssoun a connu un déclin, jusqu’à ce que le lieu soit réduit à un simple souk où les tribus de la région ont fait leur marché hebdomadaire. Le déclin constant a continué jusqu’aux années 1960 du siècle dernier, selon le spécialiste.

Malgré les longs siècles qui se sont succédés depuis l’édification de la kasbah de Mssoun, des parties de cette histoire existent toujours. Aujourd’hui, elles sont en proie aux conditions naturelles difficiles et à une activité humaine intense. Les effets de l’usure sont devenus évidents, avec l’effritement et la destruction de certains des murs qui ont jusque-là protégé les habitants et les stocks, à chaque incursion étrangère.

Et après que le fort a été plein de vie, il n’est aujourd’hui qu’un quartier en ruine, habité par quelques familles descendantes des tribus de la région. Ahmed Sabbar, un journaliste de la région, a déploré auprès de Yabiladi que le site «ne bénéficie par d’une attention conséquente, malgré les tentatives de certains conseils communaux qui se sont succédés à Taddart [province de Guercif, ndlr]». Dans ce sens, il a rappelé l’initiation d’un projet de restauration, dans le cadre d’un accord de partenariat avec le ministère de la Culture, mais qui n’a finalement pas vu le jour.

Selon les déclarations d’un des habitants de la kasbah à Yabiladi, celle-ci abrite actuellement quelques familles, constituant une trentaine de personnes au total. La plupart des riverains ont préféré partir, compte tenu des conditions de vie rendues difficiles dans un lieu en ruine.