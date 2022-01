France : «La vie devant nous», un documentaire dédié aux 80 000 mineurs marocains

Présenté au Fipadoc 2022 dans la catégorie documentaire national, «La vie devant nous» présente l’arrivée en France, dans les années 1960 et 1970, de plus de 80 000 mineurs marocains, employés dans les usines de charbon dans le Nord et en Lorraine. Le réalisateur, Frédéric Laffont, a voulu raconter, par le témoignage de 4 travailleurs, une mère et 2 enfants, la vie de ces berbères du Sud du Maroc qui ont «donné vie à 600 000 Français».

Dans un entretien accordé à RFI, le réalisateur revient sur Félix Mora, un ancien militaire devenu cadre des Houillères et chef de service de la main-d’œuvre étrangère du Nord-Pas-de-Calais, qui s’est rendu dans le Sud du Royaume pour embaucher ces travailleurs, «tous absolument volontaires» qui «fuyaient la misère». Face à la dureté de la situation, il souligne que les Marocains «avaient parfaitement conscience de ce qu’ils vivaient, mais ils étaient très convaincus que leurs choix sont bons pour eux et leurs familles».

Les Marocains, qui souffraient d’un statut de travailleur «en deçà des autres», partaient pour 18 mois renouvelables, pour s’enfoncer dans le cauchemar des mines à plusieurs centaines de mètres sous terre.

Regrettant que l’histoire de ces hommes reste ignorée, jusque dans les familles concernées, malgré ce qu’ils ont donné à la France, Laffont a voulu raconter «comment ces pères, dont un des critères de sélection était de ne pas pouvoir lire et écrire, pouvaient donner naissance aujourd’hui à des enfants qui ont tous fait des études supérieures et très brillantes».

Témoignant de la dignité de ces mineurs marocains, arrivés en France se disant avoir «la vie devant nous», le réalisateur souligne qu’ils ont «transformé cette épreuve en un rêve réalisé, parce que les enfants sont là et ils ont été bien élevés».