Un expert fait le lien entre les revendications marocaines sur Ceuta et Melilla et les espagnoles sur Gibraltar

Cette année, la question de Ceuta et Melilla sera «centrale» dans les relations entre le Maroc et l’Espagne. C’est du moins l’opinion exprimée, dans des déclarations à Europa Press, par Eduard Soler, chercheur sénior au Barcelona Centre for International Affairs.

L’expert catalan indique que le royaume est «déterminé à problématiser» ce dossier, par une «asphyxie économique et un isolement» des deux villes. Soler affirme que par cette politique, le Maroc cherche à ce que Ceuta et Melilla soient un «problème pour l’Espagne» et ainsi contraindre le gouvernement espagnol à en parler, «mais ce qu’ils (Marocains, ndlr) veulent, l’Espagne ne peut et ne veut pas le discuter».

Pour rappel, l’ancienne première vice-présidente de l’exécutif de coalition de gauche, Carmen Calvo avait rejeté toute négociation sur l’avenir des deux villes avec le Maroc. «Il n’y a pas de sujet. Ceuta et Melilla sont espagnoles. Le gouvernement marocain le sait parfaitement. Le gouvernement espagnol n'en discute pas et personne n'en discute dans ce pays», avait-elle précisé en décembre 2020 en riposte aux déclarations de l’ex-chef du gouvernement, Saadeddine El Othmani, sur la marocanité des deux villes.

Malgré ce rejet, Eduard Soler est convaincu que le Maroc va continuer à mettre sur la table des discussions la récupération de Ceuta et Melilla, comme l’Espagne le fait avec Gibraltar dans ses négociations avec le Royaume-Uni.

Pour mémoire, dans une interview accordée à un groupe de journalistes en septembre 1974, le roi Hassan II avait évoqué la position du Maroc sur la poursuite de l'occupation des deux villes. «J'espère personnellement que ces revendications seront très fortes, car si les Britanniques remettent Gibraltar à l’Espagne, les Espagnols nous remettront Ceuta et Melilla. J'espère, avec mes excuses à nos amis britanniques ici présents, que le dossier espagnol soit solide, car si l'Espagne récupère Gibraltar, il ne fait aucun doute que nous récupérerons Ceuta et Melilla», avait-il dit.