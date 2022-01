Casablanca : Un incendie se déclare dans la polyclinique Atlas au quartier Gauthier      

Un incendie s’est déclaré, ce lundi, dans la polyclinique Atlas, située dans le quartier Gauthier à Casablanca. Selon des sources sur places et des images et vidéos partagées sur les réseaux sociaux, le feu s’est déclenché au niveau du toit de la clinique, provoquant la panique parmi le personnel et les patients.

Des éléments de la protection civile ont été dépêchés sur place pour maîtriser le feu, tandis que certains patients ont été évacués, selon les images.

Impressionnant incendie à la clinique Atlas pic.twitter.com/iRjN8tBKyj — Limoune ? (@_Limoune) January 31, 2022

Au moment où nous nous mettons sous presse, le feu n’a toujours pas été maîtrisé alors que les autorités locales de la ville n’ont pas encore communiqué sur l’incendie ni sur les dégâts humains et matériels déplorés.