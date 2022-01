Libye : Une délégation visite Tripoli pour préparer la réouverture du consulat du Maroc

Une délégation marocaine est arrivée, samedi à Tripoli, pour préparer la réouverture du consulat du Maroc dans la capitale libyenne après une fermeture de huit ans. Selon le ministère libyen des Affaires étrangères, cité par Libya Herald, la délégation marocaine est dirigée par le chef des affaires de l’Union du Maghreb arabe au ministère marocain des Affaires étrangères et comprend plusieurs hauts fonctionnaires du ministère.

La délégation marocaine a été reçue par le directeur du département arabe du ministère libyen des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Khalifa Al Gaidi. Pour les autorités libyennes, il s’agit d’une «étape importante, qui facilitera les procédures d’octroi de visas aux citoyens libyens du consulat à Tripoli» et qui «s’inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement libyen pour soutenir les mécanismes de coopération» avec le Maroc.

La même source rappelle que cette réouverture a été convenue lors de la visite de la ministre des Affaires étrangères, Najla Al-Mangoush, à Rabat en juin dernier, et sa rencontre avec le chef de la diplomatie marocaine Nasser Bourita.

La diplomatie libyenne a rappelé que cette prochaine réouverture s’inscrit dans le cadre des effets du Comité consulaire mixte maroco-libyen, qui a tenu des réunions à la fin de l’année dernière et est parvenu à un accord sur un certain nombre de questions, y compris la facilitation de l’accès des étudiants libyens et de leurs familles aux visas et à la résidence au Maroc, l’octroi de visas aux investisseurs, aux chefs d’entreprises et aux touristes des deux pays et la reprise prochaine de vols.