Une boule de feu d’une comète traverse le ciel du Nord du Maroc à 255 000 km/h

Une boule de feu, se déplaçant à une vitesse de 255 000 km/heure, a été détectée aux premières heures du dimanche au-dessus du Maroc par les appareils du projet SMART de l'Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC). La boule de feu, aperçue à 3h16, avait une luminosité similaire à une pleine lune et pouvait être aperçue depuis le Sud de l’Espagne, selon José María Madiedo, chercheur principal du projet SMART.

La roche qui a provoqué ce phénomène est entrée dans l'atmosphère terrestre depuis une comète, rapporte l'agence espagnole EFE. La boule de feu a commencé à une altitude d'environ 146 kilomètres au-dessus de l'est du Maroc, à la verticale de Oulad Sidi Abd el Hakem, et s’est déplacée en direction du nord-ouest avant de s'éteindre à une altitude d'environ 62 kilomètres au-dessus du nord-est du royaume, presque à la verticale de la ville de Tafersit.

Des ruptures brutales de la roche sont survenue le long de sa trajectoire, d’approximativement 198 kilomètres dans l’atmosphère, provoquant des explosions et des augmentations soudaines de sa luminosité. La météorite a pu être détectée depuis les observatoires astronomiques espagnols de Huelva, El Aljarafe, Séville, Sierra Nevada et La Sagra (Grenade), Calar Alto (Almería) et La Hita (Tolède).