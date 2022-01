Covid-19 : Les respirateurs artificiels marocains auraient enfin obtenu leur certification

Fin décembre, les ministères de la Santé et de l’Industrie avaient annoncé avec l’Association marocaine des groupes de santé (AMGS) et le cluster médical (CM), la signature d’un protocole d’accord relatif au développement de l’industrialisation et du sourcing local des dispositifs médicaux et des produits de santé. Selon des informations révélées par le360, ce protocole incluait la certification nécessaire à la fabrication de respirateurs artificiels 100% marocains, attendus depuis 2020.

Alors que les respirateurs sont indispensables dans la lutte contre les formes les plus graves de Covid-19 et qu’ils permettent de sauver la vie des cas les plus critiques, l’autorisation de fabrication s’est faite dans le plus grand silence, sans être mentionnée dans les communiqués relatifs à la signature du protocole.

Malgré tout, «il est prématuré de parler de cela pour le moment», déclare un membre du CM au 360, soulignant que «nous sommes sur la bonne voie» et que beaucoup d’avancées ont été faites sur le sujet. Notamment, il resterait à régler des questions de livraison et de mise en service des respirateurs.

Pour rappel, en octobre 2020, le ministre de la Santé et de la protection sociale Khalid Ait Taleb avait assuré que la mise en place de ces respirateurs «demande du temps et plusieurs étapes, comme les essais cliniques sur les animaux, puis sur l’humain, les tests de solidité et de sécurité, …». «On ne peut pas concevoir un respirateur rapidement et le mettre en utilisation ; il faudra le sécuriser et vérifier sa longévité», avait-il expliqué.