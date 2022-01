Covid-19 au Maroc : 2 255 nouvelles infections et 34 mort ce dimanche

Jusqu’à 16h ce dimanche, 2 255 cas du nouveau coronavirus ont été enregistrés au Maroc, sur 13 011 tests réalisés, portant à 1 131 395 le nombre de personnes infectées depuis le début de cette pandémie. De plus, 24 654 749 personnes ont reçu la première dose, 23 073 779 personnes ont reçu la deuxième et 4 376 913 personnes ont reçu la troisième dose du vaccin contre la Covid-19.

Le Maroc a enregistré 5 224 nouvelles guérisons, portant à 1 069 423 le nombre total, avec un taux de rémission de 94,5%.

De plus, 34 décès sont à déplorer entre samedi et dimanche : 6 à Casablanca, 3 à Salé, 3 à Marrakech, 3 à Agadir-Ida-Ou-Tanane, 2 à El Jadida 2 à Béni Mella, 2 à El Jadida, 2 à Settat, 2 à Skhirate-Témara, 2 à Khémisset, 1 à Sidi Kacem, 1 à Sidi Slimane, 1 à Safi, 1 à Rehamna, 1 à Taza, 1 à Moulay Yaacoub, 1 à Tanger-Assilah, 1 à Nador et 1 à Laâyoune. Le nombre de personnes décédées à cause du Covid-19 au Maroc s’établit à 15 362 avec un taux de létalité de 1,4%.

Le Maroc compte désormais 46 610 cas actifs sous traitement. 767 patients restent dans un état critique, dont 114 nouveaux cas lors des dernières 24h, et 22 sous intubation. Le taux d’occupation des lits de réanimation atteint 14,6%.

Quant à la répartition géographique des infections de ces dernières 24 heures, Rabat-Salé-Kénitra arrive en tête avec 549 cas : 246 à Rabat, 145 à Skhirate-Témara, 47 à Kénitra, 43 à Sidi Kacem, 41 à Salé, 22 à Khémisset et 5 à Sidi Slimane. Casablanca-Settat vient ensuite avec 387 cas : 278 à Casablanca, 37 à El Jadida, 34 à Nouaceur, 24 à Mohammadia, 10 à Settat, 4 à Berrechid.

Marrakech-Safi déplore 314 infections : 123 à Marrakech, 60 à Safi, 40 à Rehamna, 28 à El Kelâa des Sraghna, 25 à Essaouira, 18 à Youssoufia, 18 à Chichaoua et 2 à Al Haouz, suivi par Fès-Meknès avec 271 nouveaux cas confirmés : 117 à Fès, 75 à Taza, 48 à Meknès, 15 à El Hajeb, 5 à Sefrou, 5 à Moulay Yaacoub, 3 à Taounate et 3 à Ifrane.

Tanger-Tétouan-Al Hoceima arrive ensuite avec 197 cas : 48 à Tétouan, 40 à M'Diq-Fnideq, 37 à Tanger-Assilah, 33 à Chefchaouen, 25 à Al Hoceima, 8 à Ouezzane et 6 à Larache. Souss-Massa déplore 169 nouveaux cas : 96 à Agadir-Ida-Ou-Tanane, 37 à Inezgane-Ait Melloul, 24 à Taroudannt, 7 à Chtouka-Ait Baha et 5 à Tiznit.

L'Oriental recense 117 nouvelles infections : 59 à Oujda-Angad, 39 à Nador, 18 à Berkane et 1 à Figuig, suivi par Béni Mellal-Khénifra avec 106 nouveaux cas : 38 à Khénifra, 30 à Fquih Ben Salah, 19 à Béni Mella, 18 à Khouribga et 1 à Azilal. Laâyoune-Sakia El Hamra vient ensuite avec 90 cas : 85 à Laâyoune, 3 à Tarfaya et 1 à Boujdour.

À Draâ-Tafilalet, 28 nouveaux cas ont été enregistrés : 17 à Ouarzazate, 5 à Errachidia, 3 à Zagora et 3 à Tinghir. Oued Ed-Dahab (Dakhla-Oued Eddahab) déplore 18 infections, tandis que concernant Guelmim-Oued Noun, 9 cas ont été confirmés : 3 à Guelmim, 3 à Tan Tan, 2 à Sidi Ifni et 1 à Assa-Zag.