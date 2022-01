France : Ophélie Meunier et Amine Elbahi sous protection policière depuis la diffusion d'un Zone Interdite sur l'islam radical

La journaliste et animatrice de télévision Ophélie Meunier a dû être placée sous protection policière suite à la diffusion de l’émission Zone Interdite «Face au danger de l’Islam radical, les réponses de l’État» sur M6 dimanche soir consacrée à l’islam radical. Selon Le Figaro, l’animatrice est victime de harcèlements et de messages menaçants, parfois de mort.

Elle serait entourée du «Service de la protection» de la police nationale chargé de la protection des dirigeants et anciens dirigeants français, des hôtes étrangers et des personnes spécialement menacées. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a réagi à l'affaire sur Twitter en affirmant avoir donné «instruction qu’à chaque fois qu’un journaliste fait l’objet de menaces caractérisées, il bénéficie d’une protection policière. Nous trouverons les auteurs de ces menaces».

Ophélie Meunier ne s’est pas exprimée sur ces menaces et la chaîne a «préféré ne pas faire de commentaire pour le moment» suite aux sollicitations du Figaro.

Le président du directoire du groupe M6, Nicolas de Tavernost, a assumé le choix de la chaîne de diffuser l’émission, assurant que des précautions avaient été prises en amont sur la ligne de l’émission et la protection des intervenants.

Malgré tout, le juriste Amine Elbahi a également été la cible de menaces suite à la diffusion de l’émission dans laquelle il intervenait. «Mon numéro de téléphone a circulé sur les réseaux sociaux, plusieurs appels au meurtre ont été diffusés. On me menace de décapitation, d’égorgement, de s’en prendre à moi parce que j’ai tenu un discours de vérité à visage découvert et en particulier sur l’inaction du maire de ma commune», a-t-il déclaré sur BFMTV.

Il a annoncé avoir déposé plainte suite à ces menaces, soulignant que «ce que j’ai dit dérange. Je dois avoir visé juste au regard des menaces». Le juriste lutte depuis 2020 contre l’association «Ambitions et initiatives pour la réussite» qu’il suspecte de dispenser des «cours coraniques» sous couvert de soutien scolaire en bénéficiant de subventions publiques.