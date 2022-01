Italie : Abdelhamid Sabiri en prêt à l’U.C. Sampdoria

L’international germano-allemand Abdelhamid Sabiri a rejoint le club de Série A italien U.C. Sampdoria, basé à Gênes, sur un prêt par son club Ascoli Calcio 1898 F.C., apprend-on samedi d’un communiqué de Sampdoria. Le prêt inclut une option d’achat, estimée à 2 millions d’euros, obligatoire si certaines conditions sont remplies. Le milieu offensif de 25 ans, né à Goulmima, devrait être en prêt jusqu’au 30 juin 2022.

Avec le club d’Ascoli qui évolue en Série B italienne, le joueur a participé à 33 rencontres sur la saison 2020-2021, inscrivant 8 buts et réalisant 3 passes décisives. Il a représenté l’équipe nationale d’Allemagne en moins de 21 ans, inscrivant 1 but et réalisant 1 passe décisive en 5 rencontres.