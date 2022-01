Enactus et La Fondation Citi ont lancé jeudi la troisième phase du programme d’entrepreneuriat social «[email protected]» qui vise à accompagner 1 300 étudiants et 36 entreprises sociales, dans les villes de Fès, Meknès, Rabat, Casablanca, Khouribga et Beni-Mellal, après le succès des deux premières phases lancées en 2016 et 2019.

Conçu dans l’optique d’autonomiser les jeunes de 18 à 25 ans en les appuyant dans le développement des soft skills et des compétences nécessaires en matière de business, le programme à pour ambition de former et encadrer les entrepreneurs pour transformer leurs projets en startups à fort impact social, précise un communiqué.

«Nous sommes fiers de renouveler notre partenariat avec Enactus pour cette 3e phase du programme. Une nouvelle phase d’autant plus importante vu le contexte sanitaire que nous connaissons. La crise liée à la pandémie du Covid-19 a effectivement renforcé notre ambition d’œuvrer davantage pour l’inclusion économique des jeunes», a déclaré pour l’occasion Taoufik Rabbaa, PDG de Citibank Maghreb.

Plus de 4 700 jeunes étudiants universitaires issus de quartiers urbains ou semi-urbains au Maroc ont participé aux deux premières éditions du programme en développant plus de 200 projets d’entrepreneuriat social. [email protected] s’inscrit dans le cadre de l’approche globale «Pathways to Progress» de la Fondation Citi qui mobilise plus de 200 millions de dollars depuis 2016 pour promouvoir l’employabilité de milliers de jeunes à l’échelle mondiale.