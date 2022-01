OCP Al Moutmir présente les résultats de la campagne agricole de l’olivier 2020-2021

Le programme de gestion intégré de la culture d’olivier basé sur les analyses du sol et la rationalisation de la fertilisation OCP-Al Moutmir a partagé vendredi lors d’un webinair les résultats de la campagne 2020-2021. Cette campagne s’est soldée sur l’amélioration du rendement de l’olivier des plateformes de démonstrations de 20% par rapport aux témoins au niveau national et de 21% par rapport à la campagne dernière, précise un communiqué.

Les plateformes de démonstration Olivier ont affiché un rendement de 5,5 t/ha, tandis que les parcelles témoins ont enregistré un rendement moyen de 4,6 t/ha alors que la croissance végétative des nouvelles pousses a été améliorée de 9% par rapport aux témoins. Les bassins oléicoles de Haouz Tassaout ont connu la meilleure production (8,3 t/ha avec un gain de 28% par rapport aux témoins) suivi par l’Oriental (7,9 t/ha avec un gain de 5% par rapport aux témoins).

Sur le seul programme olivier, plus de 1 500 plateformes de démonstration ont été mises en place durant la campagne agricole 2020-2021 au profit de plus de 630 agriculteurs bénéficiaires directs et plus de 6 000 bénéficiaires indirects, portant le nombre total de plateformes à plus de 3 500. Le suivi des plateformes est 100% digitalisé grâce à la solution OCP-AL Moutmir Agritrial, apprend-on du communiqué.

Le programme vise à stimuler la consommation des engrais sur des bases scientifiques, constituer des bases de données scientifiques qualifiées à partir des remontées enregistrées au niveau des plateformes pour améliorer le développement de la filière oléicole au niveau national. Pour ce faire, les programmes sont basés sur 4 piliers : la gestion rationnelle de l’eau, la fertilisation sur mesure, la protection intégrée des cultures et l’usage des produits de spécialité.

L’utilisation de ces nouvelles technologies a permis d'améliorer le poids et le calibre du fruit à hauteur de plus de 10% par rapport aux parcelles témoins, précise le communiqué, améliorant également la marge bénéficiaire des agriculteurs de plus de 32%.