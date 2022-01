Tanger : Mise en échec d'une opération de trafic international de drogue

Les éléments de la police judiciaire du district de Beni Makada à Tanger ont mis en échec, samedi après-midi, une opération de trafic international de drogue. Les recherches et investigations menées ont permis d'interpeller le propriétaire d'un atelier de menuiserie situé au douar Bni Ouassine à la périphérie de Tanger, avec deux acolytes, en flagrant délit de dissimulation et de stockage d'importantes cargaisons de cannabis dans des planches de bois destinées à l'exportation, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Le modus operandi de ce réseau criminel consiste à évider lesdites planches pour y dissimuler les drogues, tout en procédant à leur ré-assemblage en les enduisant de produits chimiques pour éviter leur détection par les chiens de la brigade cynophile de la police.

Selon les premières estimations, la quantité des drogues saisies dans cet atelier serait de 2,1 tonnes de cannabis, alors que les opérations d'extraction des drogues depuis les planches se poursuivent.

Le mis en cause et ses deux complices sont actuellement soumis aux procédures de l'enquête judiciaire ordonnée par le parquet en vue d'élucider les tenants et aboutissants de cette affaire.