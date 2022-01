L'AS FAR remporte la Coupe du Trône féminine aux dépens du Raja Ait Iazza (1-0)

L’équipe féminine de l’AS FAR a remporté la Coupe du Trône dames de football au titre de la saison 2019-2020 en s’imposant en finale face au Raja Ait Iazza sur le score de 1 but à 0, samedi au stade municipal de Dakhla. L’Unique but de la rencontre a été l’œuvre d'Ibtissam Jraidi à la 58e minute.

Il s’agit de la 8e Coupe du Trône remportée par le club militaire après les succès en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2018 et 2019. Pour sa part, le Raja Ait Iazza a raté l'occasion d'inscrire son nom dans les annales de cette prestigieuse compétition.

En demi-finales, l'AS FAR avait battu Atlas 05 Fkih Ben Salah par 3 buts 0, tandis que le Raja Ait Iza s’est qualifié au détriment du Chabab Atlas Khénifra après une rencontre se soldant sur 5 but à 2.

La finale de la Coupe du Trône féminine a été marquée par la présence du wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d'Oued Eddahab, Lamine Benomar, du président du conseil régional, El Khattat Yanja, et du président du conseil municipal, Erragheb Hormatallah.