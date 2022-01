Espagne : Le tribunal valide les résultats des experts marocains et la mort de l'imam Es Satty le 16 aout 2017

La Chambre d’appel de l'Audiencia Nacional espagnole a déclaré, à l’occasion de la révision de la sentence de deux membres et un collaborateur de la cellule terroriste qui a commis les attentats à Barcelone et Cambrils en aout 2017, que les circonstances de la mort de l’imam marocain Abdelbaki Es Satty, ne nécessitaient aucun autre examen, rapporte El Periódico.

Selon le tribunal, une «analyse approfondie des preuves» avait été faite par la Cour, incluant des «preuves relatives à l'identification génétique» confirmant qu’Es Satty était bien mort dans l’explosion accidentelle survenue le 16 aout 2017 à Alcanar.

Tous les échantillons génétiques récoltés au domicile d’Es Satty ont été comparés à ceux de son frère, de sa mère et de sa fille au Maroc et les experts marocains ont assuré que ces échantillons démontraient un lien avec ceux des restes trouvés à Alcanar.

Aussi, la cour d’appel a rappelé aux prévenus que le procès ne portait pas sur la mort ou non de l'imam, mais sur les personnes qui se trouvaient dans le box des accusés, condamnés à 53, 46 et 8 ans de prison. Le tribunal a enfin souligné que l’un des prévenus, Mohamed Houli Chemlal, condamné à 53 ans de prison, avait témoigné 5 fois devant la police et 2 fois devant le tribunal sur la présence d’Es Satty dans la maison la nuit de l’explosion.