Covid-19 : Les États-Unis livrent 1,6 millions de doses de vaccin Pfizer au Maroc

Les États-Unis ont livré, ce samedi, le second lot de vaccins anti-Covid-19 Pfizer-BioNTech au Maroc, soit environ 1,6 million de doses, à travers l’initiative Covax, apprend-on d’un communiqué de l’ambassade des États-Unis. La réception s’est tenue en présence d’officiels du ministère de la Santé marocain et du chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis, David Green.

«Les États-Unis sont déterminés à mener la réponse mondiale à la pandémie de Covid-19, en devenant un arsenal de vaccins pour le monde et en travaillant étroitement avec des alliés clés comme le Maroc, afin que nous puissions reconstruire et émerger encore plus forts», a déclaré pour l’occasion M. Green.

«Pour sauver des vies autour du monde, reconstruire l’économie mondiale et stopper la menace des nouveaux variants, nous devons vacciner autant de gens que possible, aussi rapidement que possible», a-t-il ajouté, rappelant que «pour chaque dose administrée aux États-Unis, le peuple américain en donne maintenant trois aux autres pays».

Le gouvernement américain a investi près de 20 millions de dollars au Maroc pour renforcer la réponse à la pandémie, affirme le communiqué, travaillant avec le gouvernement marocain pour sensibiliser le public au danger de la pandémie, former des travailleurs et les assister par la fourniture de matériels. En outre, 1,5 million de dollars ont été donnés pour la construction d’un hôpital de campagne et environ 1,7 million de dollars pour la construction prochaine d’un système d'unité de soins intensifs et une annexe mobile pour les urgences.

Il y a deux semaines, le Maroc avait reçu 7 congélateurs à chaîne ultra-froide donnés par les États-Unis, indispensables dans le stockage de vaccins à ARN messager comme celui de Pfizer. Grâce à cette aide, le Maroc a augmenté sa capacité de stockage de 2 millions de doses.