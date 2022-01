Qui est Recipharm, qui accompagnera le Maroc dans la fabrication de vaccins anti Covid-19 ?

Le roi Mohammed VI a lancé, jeudi, les travaux de l’unité industrielle Sensyo Pharmatech à Benslimane, destinée à la fabrication de vaccins, dont celui contre le Covid-19. Le royaume sera accompagné par la société Recipharm pour cette implantation.

Compagnie suédoise intervenant dans le domaine de l'industrie pharmaceutique fondée en 1995, Recipharm est l'une des principales organisations mondiales de développement et de fabrication sous contrat (CDMO) pharmaceutiques. Elle fournit aux sociétés pharmaceutiques du monde entier des services de développement et de fabrication, y compris une grande variété de formes posologiques de médicaments et de produits et dispositifs d'inhalation. Ses services complets couvrent «l'ensemble du cycle de vie d'un produit pharmaceutique - de la substance médicamenteuse à la fabrication commerciale - pour mettre les produits sur le marché de manière rapide et rentable».

La compagnie a vu le jour, sous le nom de «Recip» après le rachat par la direction d'une installation de dosage solide à Stockholm, en 1995, appartenant à la société Pharmacia et comprenant un portefeuille d'environ 20 produits pharmaceutiques bien connus. En juillet 2007, date de la naissance de la marque Recipharm, l’entreprise suédoise reprend l'ancien laboratoire Roger Bellon à Monts, en France. Ce dernier produit depuis avril 2021 le vaccin Moderna contre le Covid-19.

Les rachats de Recipharm se poursuivent au fil des ans, permettant aujourd’hui à la compagnie de disposer d’une trentaine d’usines et 9 000 employés dans plusieurs pays du monde.

À rappeler qu'en juillet 2021, la compagnie suédoise a signé un protocole d'entente avec le gouvernement marocain et un consortium des principales banques du pays, sous la supervision du roi Mohammed VI, pour la nouvelle usine de Benslimane.