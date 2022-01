CAN 2021 : Deux joueurs de l'équipe nationale testés positifs au Covid-19

A la veille de son match en quart de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) contre l’Egypte, prévu dimanche à Yaoundé, l’équipe nationale a recensé deux cas du Covid-19 parmi ses joueurs. Ainsi, les tests effectués ont révélé que le gardien de réserve, Munir Mohand Mohamedi et le défenseur Soufiane El Karouani, rapportent des sources médiatiques.

En revanche, le milieu de terrain Fayçal Fajr s'est remis d'une infection par le virus et sera présent lors du match de dimanche.



Hier, 9 joueurs de l’équipe nationale se sont entraînés à l'hôtel, tandis que les autres ont participé à une séance d'entraînement au stade Ahmed Ahidjo de la capitale camerounaise qui doit accueillir la rencontre du dimanche.

Par ailleurs, la Commission des arbitres de la Confédération africaine de football (CAF) a désigné l'arbitre sénégalais Maguette Ndiaye pour diriger ce match comptant pour les quarts de finale de la CAN. Il sera assisté par ses concitoyens Malick Samba et Djibril Camara, tandis que le Tunisien Sadok Selmi sera 4ème arbitre. De plus, le Mexicain Fernando Guerrero Gomez et le Mauritanien Baida Dahane seront dans la salle VAR.