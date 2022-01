Covid-19 : La Royal Air Maroc reprend ses vols réguliers internationaux

La Royal Air Maroc (RAM) a annoncé, ce vendredi, la reprise de ses vols réguliers internationaux, sur l’ensemble de son réseau, à compter du 7 février 2022, date de la réouverture des frontières marocaines dans le cadre des mesures liées à la crise sanitaire de la Covid-19. En attendant la reprise du trafic aérien régulier, des vols spéciaux continuent à opérer sur la période du 28 janvier au 6 février 2022, à destination de Paris, Bruxelles, Milan, Barcelone et Madrid.

En référence à la décision du gouvernement, annoncée jeudi soir, la RAM se prépare à reprogrammer ses vols au départ et à destination du Maroc, remplaçant ainsi les vols spéciaux à sens unique, opérés de manière limitée ces derniers mois vers quelques destinations internationales. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, la compagnie aérienne a indiqué que «le programme des vols comprendra ainsi des vols directs reliant le Maroc à une cinquantaine d’aéroports en Europe, en Afrique, en Amérique, au Moyen-Orient et en Asie».

Selon la même source, la RAM «renforcera son programme de vols avec une augmentation graduelle du nombre de fréquences et de destinations», pour mieux accompagner les voyageurs dans le cadre de la reprise du trafic international. Dans ce sens, la compagnie rappelle que les voyages seront effectués «dans le strict respect des conditions requises par les pouvoirs publics qui seront annoncées ultérieurement, afin de garantir la santé et la sécurité» des clients et du personnel.

Les billets des vols disponibles à la vente peuvent être achetés via le site internet de la RAM, via ses centres d’appel et ses agences commerciales, ainsi que sur le réseau des agences de voyages, a souligné la compagnie.