Maroc : Coup d’envoi de la plateforme «Intaliq by CGEM» pour les entrepreneurs

La Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) a donné, jeudi à Casablanca, le coup d’envoi de la plateforme «Intaliq By CGEM» dédiée à l’accompagnement des porteurs de projets et des entrepreneurs marocains dans la création, le développement et la gestion de leurs sociétés.

Réalisée avec l’appui financier de l’Union Européenne (UE), et la contribution de la région de Casablanca-Settat, de la Fondation OCP et de la Banque mondiale, cette nouvelle plateforme digitale, disponible en arabe et en français via www.intaliq.ma, se veut être un guichet unique destiné aux chefs d’entreprise pour s’informer, se former et se faire orienter.

Le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l’emploi et des compétences, Younes Sekkouri, a souligné l'importance de l'orientation dans la réussite de l'acte d'entreprendre, notant que l'innovation et l'entrepreneuriat ne sont plus des choix pour le Maroc, mais bien des déterminants de la prospérité.

Après avoir rappelé que plus de 80% du tissu économique national est constitué de TPME a fait montre de la prédisposition de son département d'accompagner les initiatives en faveur de l'auto-entrepreneur et de la petite entreprise comme priorités du programme gouvernemental.

Le président de la CGEM, Chakib Alj, a souligné que «Intaliq by CGEM ambitionne d’établir une plateforme inclusive puisqu’elle s'adresse aux jeunes porteurs de projets, aux startups et aux TPE de tous horizons. Elle est aussi évolutive car elle sera sans cesse alimentée grâce à tous les contributeurs nationaux et régionaux. Notre objectif est in fine d’encourager l’entrepreneuriat, de donner envie aux Marocains de tout âge de se lancer, de poursuivre leur passion et de contribuer ainsi à la relance et à la croissance de notre économie».

«Cette plateforme numérique moderne et riche en contenu favorisera l’accompagnement des très petites à moyennes entreprises, si importantes pour l’emploi, l’innovation et la croissance économique», a indiqué Llombart Cussac, ambassadrice de l’UE au Maroc, à cette occasion.