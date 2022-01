Sida : Moderna annonce le début des essais cliniques de son vaccin mRNA anti-VIH

Le groupe pharmaceutique américain Moderna a annoncé jeudi avoir lancé, en collaboration avec l’Initiative internationale pour un vaccin contre le sida (IAVI), les essais cliniques de son vaccin antigène contre le virus de l’immunodéficience (VIH) responsable du sida. Les premières doses ont été administrées à l’École de médecine et des sciences de la santé de l’Université George Washington à Washington D.C. aux États-Unis, précise un communiqué.

La première phase de ces essais, rendu possible par le soutien de nombreux partenaires dont la Fondation Bill & Melinda Gates, vise à tester l’hypothèse qu’une administration séquentielle d'immunogènes VIH d'amorçage et de renforcement délivrés par ARN messager (mRNA) puisse conduire au développement d'anticorps largement neutralisants (bnAb) du VIH. L’introduction de bnAb est perçu comme le but de la vaccination contre le VIH.

ANNOUNCEMENT ?: We are proud to announce that the first participant has been dosed in the Phase 1 study of mRNA-1644, our experimental #HIV #mRNA #vaccine candidate. Learn more about this exciting venture with @IAVI: https://t.co/apeIJpPbxz pic.twitter.com/1fON4j9hP7