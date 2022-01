Covid-19 : Le Maroc rouvre ses frontières dès le 7 février [officiel]

Le gouvernement marocain a annoncé, ce jeudi soir, sa décision de rouvrir l'espace aérien du royaume pour les vols à destination et en provenance du pays à compter du 7 février prochain. Dans un communiqué parvenu à Yabiladi, l’exécutif explique que cette décision a été prise «sur la base des exigences légales liées à la gestion de l'état d'urgence sanitaire, selon les recommandations du Comité scientifique et technique, et compte tenu de l'évolution de la situation épidémiologique au Maroc».

La même source explique que pour accompagner le processus de mise en œuvre de cette décision, un comité technique étudie actuellement les procédures et les mesures nécessaires à prendre au niveau des postes frontières et les conditions requises pour les voyageurs. Des mesures qui seront annoncées ultérieurement.

Le gouvernement, ajoute le communiqué, renouvelle son appel aux citoyens pour continuer de respecter toutes les mesures de précaution contre la propagation du virus et de se conformer à toutes les directives émises par les autorités publiques à cet égard. Il appelle à accélérer la vaccination, dans une démarche citoyenne de «solidarité nationale» face à cette pandémie.