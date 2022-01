Accords Abraham : Les Etats-Unis lancent le Groupe de travail des ambassadeurs

L’ambassadeur des Etats-Unis en Israël, Tom Nides, a lancé, mercredi 26 janvier, le Groupe de travail des ambassadeurs sur les Accords d’Abraham. «Nous venons d’inaugurer un groupe de travail des ambassadeurs sur les Accords d’Abraham et les accords de normalisation. Première de nombreuses réunions avec nos partenaires exceptionnels. Mettons-nous au travail !», a écrit le diplomate sur son compte Twitter.

La cérémonie de lancement de l’instance a connu la participation d’Abderrahim Beyyoudh, chef du bureau de liaison du Maroc à Tel-Aviv, aux côtés des ambassadeurs des Emirats arabes unis, Mohamed al-Khaja, du Bahreïn, Khaled al-Jalahma, du directeur du ministère israélien des Affaires étrangères, Alon Ushpiz, et d’un représentant du bureau des affaires pour le Proche-Orient au département d’Etat à Washington.

Dans son intervention, Tom Nides s’est félicité de la conclusion des Accords d'Abraham, les qualifiant «d’essentiels à la stabilité et à la prospérité de la région», mais a tenu à préciser, conformément à la vision du président Joe Biden, qu’ils «ne se substituent pas à la paix israélo-palestinienne», basée sur la «solution négociée à deux Etats».

La création de ce Groupe de travail s’ajoute à des initiatives similaires ayant vu le jour récemment, visant la promotion et la consolidation des liens entre Israël et les pays arabes ayant franchi le pas de la normalisation. Aux Etats-Unis, des sénateurs -Républicains et Démocrates- ont d'ailleurs lancé le 10 janvier l’«Abraham Accords Caucus». Les députés américains ont emboîté le pas aux sénateurs. Pour sa part, la Knesset compte un lobby dédié au même objectif depuis octobre 2021.