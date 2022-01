Covid-19 : Tour d’horizon des pays qui ferment leurs frontières face à Omicron

Alors que le gouvernement marocain, via son porte-parole, n’a pas apporté de réponse quant au maintien ou à l’annulation de la fermeture des frontières du royaume, l’exécutif a promis que «le débat reste ouvert durant les deux jours qui viennent», dans le but de «prendre la décision adéquate, dans les délais raisonnables».

Au Maroc, des membres du comité scientifique et technique se sont déjà déclaré exprimés favorablement pour une réouverture des frontières, en estimant que les raisons de la fermeture ne sont plus à jour. En attendant, Marocains et étrangers résidant au Maroc restent bloqués hors du pays.

D’autres pays africains ferment partiellement ou totalement leurs frontières

Toutefois, le royaume n’est pas le seul pays à avoir fermé ses frontières extérieures depuis l'apparition du nouveau variant du coronavirus. D’autres nations ont eu recours à des mesures similaires, visant notamment les ressortissants étrangers ou les personnes non-vaccinées, pour lutter contre la propagation d'Omicron.

Ainsi, en Afrique et en plus du Maroc, quatre autres pays ferment encore leurs frontières. Début décembre, la Guinée équatoriale a annoncé sa décision de suspendre tous les vols internationaux. Prévue jusqu’au 2 janvier, la suspension a été prolongée jusqu’au 6 février 2022. Un couvre-feu entre 19 heures et 6 heures a également été insaturé, pour faire face à l'augmentation du taux de positivité dans le pays.

Quant à l’Angola, les frontières sont toujours fermées bien que les vols réguliers non commerciaux sont autorisés sous certaines conditions. L’Erythrée adopte aussi presque la même mesure. Bien que ses frontières demeurent fermés pour les touristes, le pays autorisent l’arrivée des binationaux et des étrangers en déplacement professionnel.

Pour sa part, les autorités du Gabon «ne délivrant plus de visas aux ressortissants européens de passage», indique le ministère français des Affaires étrangères, dans une mise à jour du 11 janvier dernier, recommandant de reporter les voyages au Gabon jusqu’à nouvel ordre.

Plusieurs pays asiatiques fermés aux étrangers

En Asie, et à l’exception du Yémen et de la Syrie, théoriquement ouverts mais où le séjour est proscrit en raison de la guerre, plusieurs pays continuent de fermer leurs frontières aux touristes et certaines catégories de ressortissants étrangers.

Le Kazakhstan a fermé ses frontières en réponse à la pandémie du Covid-19, au moment où les vols commerciaux directs limités ont repris avec certains pays. Cependant, les frontières restent fermées à la plupart des étrangers. C’est le cas également du Turkménistan et de Myanmar qui a prolongé la suspension des liaisons aériennes jusqu’au 31 janvier 2022.

En Indonésie, les mesures d’exemption de visa et de délivrance des visas à l’arrivée pour les séjours touristiques restent pour le moment suspendues. Un assouplissement des mesures annoncé le 12 janvier a autorisé les détenteurs de certains visas (touristiques, diplomatique, de séjour permanant,…) à entrer dans le pays, alors que les points d’entrée sur le territoire indonésien en provenance de l’étranger sont limités, selon l’ambassade de France à Jakarta.

Quant à l’Iran, qui connait aussi une flambée des cas, les autorités maintiennent la suspension d’entrée pour les voyageurs en provenance de la France, de la Grande-Bretagne et huit pays africains. La Chine, berceau du Covid-19, elle continue sa suspension des visas de tourisme et visas étudiants depuis mars 2020. Les ressortissants étrangers titulaires de permis de séjour en cours de validité peuvent toutefois être autorisés à rentrer dans le pays.

Dans le reste du monde, seul le Suriname ferme encore ses frontières, dans un continent américain sans restriction pour les voyageurs. De plus, la Nouvelle-Zélande ferme aussi ses frontières à presque tous les voyageurs pour aider à stopper la propagation du Covid-19.

Quant à l’Australie, qui a durci ses mesures et où les frontières extérieures de demeurent fermées aux touristes, même pour les voyageurs détenteurs d’un visa, une exemption aux restrictions de voyage doit être obtenu avant de s’y rendre.