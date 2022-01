L’industrie pharmaceutique marocaine plaide pour la souveraineté sanitaire et la priorité nationale

La Fédération marocaine de l’industrie et de l’innovation pharmaceutiques (FMIIP) a tenu mercredi, en partenariat avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), une conférence «Industrie Pharmaceutique : Plus de valeur ajoutée pour plus de souveraineté sanitaire nationale et continentale».

Organisée en format hybride et retransmise en direct, avec plus de 120 participants, la conférence s’est tenue en présence du président de la FMIIP, Mohamed El Bouhmadi, de la vice-présidente générale, Lamia Tazi et de la vice-présidente, Mia Lahlou Filali.

Les industriels du secteur regroupés au sein de la FMIIP ont mis en exergue la capacité d’adaptation et l’agilité du tissu industriel marocain. M. El Bouhmadi a rappelé que l’industrie pharmaceutique au Maroc représente la deuxième activité chimique du pays et la deuxième place sur le continent africain, avec 55 000 emplois.

Il a également présenté trois chantiers prioritaires de la Fédération, à savoir l’approvisionnement continu du pays pour la souveraineté sanitaire, contribuer à la généralisation de la couverture maladie universelle et assurer le «Made in Maroc» comme gage de qualité, de compétitivité et de durabilité.

«L’autonomie sanitaire passe inévitablement par le renforcement de la fabrication locale», a ajouté Mme Tazi, assurant que l’ambition est «de doubler le chiffre d’affaires et de passer de 16 milliards à 35 milliards de dirhams à horizon 2026» pour œuvrer dans le sens de la souveraineté sanitaire.

Pour y parvenir, les industriels ont plaidé pour la simplification des règles liées à l’octroi des autorisations de mise sur le marché, conformément aux recommandations du NMD, et de prioriser les autorisations et les appels d’offre publics aux médicaments fabriqués au Maroc.