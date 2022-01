Après l’infox sur la chanson de Nouamane Lahlou, Adil El Miloudi singe Hatim Ammor

Le chanteur Adil El Miloudi ose. Faisant fi des réactions des internautes après la chanson de Hatim Ammor dédiée à l’équipe nationale des joueurs locaux prenant part au Tournoi de la Coupe Arabe de la FIFA 2021 organisé au Qatar, ou encore l’infox sur la chanson préparée par Nouamane Lahlou sur la participation des Lions de l’Atlas à la CAN 2021 au Cameroun, il vient de sortir un nouveau tube. Intitulée «Bravo Bravo», la chanson dévoilée mercredi félicite les Lion de l’Atlas pour leur qualification aux quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) et les encourage à préserver pour les prochaines étapes de cette compétition.

Mais sa chanson suscite déjà une vague de commentaires sur YouTube et d’autres réseaux sociaux. En effet, à l’image des brimades lancées contre Hatim Ammor pour sa chanson «Viva Morocco», les réactions des internautes sont partagées entre ceux qui remercient Adil El Miloudi, en prétendant qu’il est «artiste somalien», «libanais qui maîtrise la darija» ou «mauritanien» et ceux qui critiquent le timing de la chanson, estimant que les lions doivent encore fait face à des rencontres difficiles.

Sur Twitter, une autre vague appelant à «signaler» la nouvelle chanson d’Adil El Miloudi en tant que «contenu violent ou incitant à la haine» est née, avec objectif de pousser le réseau social à supprimer la vidéo, car croyant qu’elle portera «malchance» aux Lions de l’Atlas. D'autres pointent même du doigt les images utilisées dans la vidéo en interpellant BeIn Sports sur ses droits d'auteur.

"Contenu violent ou incitant à la haine".. Ça prend 2 sec ? https://t.co/rMAS2Rx3YO — Splash ! (@boussaty) January 26, 2022

A rappeler que les Lions de l'Atlas se sont qualifiés, mardi, aux quarts de finale de la CAN 2021 organisée au Cameroun, après leur victoire sur le Malawi par 2 buts à 1. L'équipe nationale doit affronter, dimanche 30 janvier à 16h, son homologue égyptienne au stade Ahmadou Ahidjo à Yaoundé.