États-Unis : Majid El Bouazzaoui nommé jury pour le défi «Solv[ED] Youth innovation challenge» de MIT Solve

L'inventeur marocain Majid El Bouazzaoui a été nommé jury pour le défi «Solv[ED] Youth innovation challenge», relevant du programme international «Solve» du prestigieux Massachusetts Institute of Technology (MIT) aux États-Unis, ayant pour but de résoudre les défis mondiaux.

Ce défi permettra aux jeunes de moins 24 ans de profiter d'une opportunité pour soumettre leurs solutions technologiques qui peuvent améliorer les opportunités d'apprentissage, soutenir les opportunités financières et économiques pour tous, accélérer l'accès aux soins de santé, agir pour lutter contre le changement climatique et ses impacts et répondre à un besoin social, environnemental ou économique non satisfait qui n'est pas couvert dans les quatre sujets précités, indique un communiqué de l'association OFEED Maroc.

Les 10 solutions les plus prometteuses sélectionnées par les jurys, en tant qu'innovateurs Solv[ED], seront dévoilées le 22 février et se partageront un financement de 200 000 dollars américains, en plus du mentorat et du coaching des membres de la communauté MIT et MIT Solve.

M. El Bouazzaoui, président d'OFEED Maroc, a été chargé d'évaluer plusieurs défis du programme Solve Challenges à partir de 2020, notamment «Sécurité sanitaire et pandémies» qui a offert un financement qui dépasse les 2 millions de dollars, et «Elevate Prize» qui a offert un financement de 5 millions de dollars.

Le programme Solve est un marché pour l'innovation à impact social qui permet de révéler des entrepreneurs sociaux basés sur la technologie partout dans le monde, puis rassemble l'écosystème d'innovation du MIT et une communauté de membres pour financer et soutenir ces entrepreneurs.

OFEED Maroc s'emploie à promouvoir l’innovation au profit des jeunes à travers plusieurs événements, à l'instar de la Semaine de l’Innovation IWA.